Умер старейший подводник России

В Тамбове скончался старейший в России моряк-подводник, капитан первого ранга Юлий Порфирьевич Ксюнин. О смерти 105-летнего подводника сообщили в администрации Тамбовской области.
«Он единственный, пожалуй, в мире доживший до такого почтенного возраста подводник. В России — бесспорно старейший», — цитирует руководителя Музейно-выставочного центра Тамбовской области Игоря Николаева ТАСС.
Юлий Порфирьевич родился 10 февраля 1914 года в Томске. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине. В годы Великой Отечественной войны Ксюнин служил на подлодках «Малютка», занимался подготовкой водолазов и кадров для подлодок. После войны Юлий Порфирьевич служил в штабе Тихоокеанского флота и несколько лет проработал в военной приемке новых кораблей. В Тамбове Юлий Порфирьевич возглавлял областной клуб трудовой и боевой славы, а также занимался преподавательской деятельностью.