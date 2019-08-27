Курганская колония закупает для заключенных шашлыки и колбаски для гриля

Два аукциона на закупку пельменей, шашлыка, колбасок для гриля и чевапчичей объявила исправительная колония №2 строгого режима, расположенная на станции Просвет в пригороде Кургана. Уже через несколько часов торги были отменены.
Первая закупка состояла из одного лота — это четыре тонны пельменей за 500 тысяч рублей. «Задача: поставка пельменей куриных замороженных „Халяль“ для нужд ФКУ ИК-2», — говорится в техзадании на поставку полуфабрикатов, опубликованном на портале госзакупок. Вторая закупка включала три лота: 500 кг халяльных колбасок для гриля, 500 кг чевапчичей и 200 кг шашлыка из свинины. Общая стоимость лотов — до 267,5 тысячи рублей. Оба аукциона отменены по решению самой колонии.
В пресс-службе зауральского УФСИН сообщили «URA.RU», что полуфабрикаты предназначались для продажи заключенным в магазине колонии. «Реализуемые через магазин полуфабрикаты выдаются осужденным только после тепловой обработки в столовой исправительного учреждения», — пояснили в ведомстве. Такая практика давно используется в колониях региона. Самый ходовой товар — куры-гриль и пельмени.
В колониях строгого режима заключенным разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов и предметов первой необходимости до 7800 рублей. Средства, заработанные в период отбывания наказания, пенсии и социальные пособия могут расходоваться без ограничения. Аукционы, объявленные 26 августа, отменены по техническим причинам и будут объявлены вновь до конца недели.