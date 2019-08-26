Авторитетный бизнес берет контроль над двумя активами мэрии Екатеринбурга

Команда управленцев мэрии Екатеринбурга пополнится двумя коммунальщиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Усиливающая влияние в Екатеринбурге авторитетная бизнес-группа продолжает расставлять своих управленцев на капиталоемкие должности в администрации города. Три источника «URA.RU» заявили, что в начале недели пост заместителя директора МКУ «Городское благоустройство» может занять руководитель управляющей компании «ЖКХ Октябрьского района» Михаил Плешаков. На пост замдиректора МБУ «Городская служба автопарковок» будут рассматривать кандидатуру экс-руководителя УЖК «Радомир-Инвест», ныне замдиректора МУП «Спецавтобаза» Евгения Тиунова.

Если Тиунов неизвестен в истеблишменте, то у Плешакова есть политический бэкграунд: в 2018 году директор управляющей компании пытался попасть в екатеринбургскую политику. На выборах в гордуму Плешаков шел от «Справедливой России» по одномандатному округу №11, но проиграл представителю «Единой России» Павлу Пустозерову (27,5% против 35,99%).

Представитель бизнес-группы, лоббирующей назначение, рассказал «URA.RU», что переговоры ведутся, но он не комментирует назначения до того, как они состоялись. В пресс-службе мэрии сказали, что смогут дать комментарий только во вторник, 27 августа.

По данным системы СБИС, за 2018 год МКУ «Городское благоустройство» заключило 113 контрактов на 2,5 млрд рублей, а «Городская службы автопарковок» — 15 контрактов на 16,9 млн рублей.

Ранее бизнесменам удалось добиться назначения на должность директора ККТ «Космос» Елены Бересневой — на этом посту она может контролировать муниципальную систему продажи билетов на десятки миллионов рублей. В конце 2018 года депутат Гордумы Григорий Вихарев, близкий к упомянутой бизнес-группе, был устроен руководителем МУП «Спецавтобаза», но спустя пять месяцев после назначения Вихарев покинул должность. Это связывают с отказом от планов горадминистрации не приватизировать муниципальное предприятие.