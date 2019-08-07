Бизнес, взявший Думу Екатеринбурга, заработает на Лепсе и Аллегровой

У мэрии есть планы поменять директора «Космоса» и всю билетную систему. Бизнес, контролирующий Думу Екатеринбурга, готов помочь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Мэра Екатеринбурга Александра Высокинского уговаривают запустить передел рынка емкостью в десятки миллионов рублей. Как стало известно «URA.RU», речь идет о создании муниципальной системы продажи билетов на развлекательные мероприятия. За проектом стоят авторитетные бизнесмены, которые получили власть в гордуме Екатеринбурга. Сейчас они намерены заработать на концертах Пугачевой и Лепса так же, как на «Спецавтобазе» и ЦПКиО (контроль над которыми находится в планах предпринимателей).

«Группа бизнесменов хочет поставить своего человека на [ЕМУП «Киноконцертный театр] «Космос». По сути, это единственная культурная площадка, которая работает в плюс. Это выгодный актив», — рассказал источник в горадминистрации, знакомый с ходом переговоров. По данным собеседника «URA.RU», на место руководителя МУП продвигают кандидатуру директора ООО «Дирекция театрально-зрелищных и спортивных касс» Екатерину Бересневу — ее фирма под брендом «Уралбилет» продает билеты практически на все концерты, проходящие в городе. В новом статусе она сможет конкурировать с лидерами рынка.

Внедрить новую систему «обилечивания» — крайне сложно и дорого, но в перспективе это огромные деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«[Директор ККТ „Космос“ Алексей] Селезнев — фигура номинальная, просто занимает кресло, поэтому заменить его никакого труда не составит — уйдет сразу, как только попросят из ДУМИ [курирует учреждение департамент по управлению муниципальным имуществом]», — резюмирует чиновник мэрии Екатеринбурга.

Это не первая попытка отдельных групп влияния поставить своих людей на городские активы. Ранее эту схему испытали на «Спецавтобазе» — авторитетные предприниматели, которые планировали приватизировать МУП, добились того, что предприятие возглавил депутат гордумы от ЛДПР Григорий Вихарев. Хотя спустя пять месяцев он покинул пост, а горадминистрация по рекомендации из Москвы отказалась от приватизации. Сегодня также обсуждается смена руководителя другого знакового муниципального актива — ЦПКиО им. Маяковского.

Предлагая сменить главу ККТ «Космос», предприниматели фактически подводят главу города Александра Высокинского к решению вопроса стоимостью в сотни миллионов рублей. «Речь идет о замене существующей системы продажи билетов во все досуговые муниципальные учреждения города. Сегодня значительная часть билетов продается челябинцами (по всей видимости, имеется в виду „Городские зрелищные кассы“, чей годовой оборот доходит до трех миллиардов рублей). [Городу] выгоднее, чтобы был свой единый оператор. Загнать под него муниципальные предприятия не составит труда — в грубых подсчетах это будет 20 млн годовой прибыли», — разъяснил инсайдер.

Видимая легкость реализации — иллюзия, возражает погруженный в вопрос представитель одной из муниципальных площадок. «Поставить систему каждому, кто продает билеты, очень дорого. Программное обеспечение для одного учреждения культуры обойдется примерно в 700-800 тысяч рублей. И если для того же „Космоса“ это подъемная цифра, то для Театра кукол или театра „Щелкунчик“ — просто нереальная».

Новому участнику рынка будет нелегко занять нишу, размышляет представитель одного из предприятий отрасли.

Оператору придется не только установить демпинговую комиссию (сегодня такие площадки берут 8% от стоимости билета за свои услуги), но и выстроить удобную офлайновую сеть распространения билетов.

У «Кассир.ру» в Екатеринбурге девять точек, у «Городских зрелищных касс» — 20, почти все — в крупнейших городских ТРЦ. У «Уралбилета» в городе две кассы и служба доставки.

В «Кассир.ру» и «Городских зрелищных кассах» отметили, что ответить на запрос «URA.RU» смогут только руководители, но их не было на рабочих местах. Телефоны компании «Уралбилет» не отвечали. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с «URA.RU» отказался от комментариев на эту тему, призвав «не торопить события».