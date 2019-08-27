Миниэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля

Прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года пересмотрен в сторону понижения. Об этом в понедельник заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«Министерство пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе», — сообщает ТАСС. При этом в 2020 году, согласно обновленного макропрогноза, курс составит уже 65,7 рубля за доллар, в 2021 году — 66,1 рубля за доллар, а в 2022 году — 66,5 рубля за доллар.
В 2023 году курс достигнет показателя в 66,9 рубля за доллар. Прогноз на 2024 год также изменился: если ранее курс оценивался в 68,6 рубля, то теперь доллар оценивают в 67,4 рубля.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития изменило прогноз относительно роста реальных доходов россиян. В течение 2019 года реальный рост доходов снизился с 1% до 0,1%. На 2020 и последующие годы прогнозы не изменились.