Ухудшен прогноз по росту доходов россиян

Прогноз относительно роста реальных доходов россиян в 2019 году изменился с 1% до 0,1%. Соответствующими данными поделилось Минэкономразвития РФ.
«Реальные доходы вырастут лишь на 0,1%, что фактически означает балансирование динамики реальных располагаемых доходов на уровне нуля второй год подряд», — сообщает РБК со ссылкой на статистику ведомства. При этом, согласно прогнозу, уровень бедности в 2020 году поднимется с 12 до 12,5%.
Вместе с тем прогноз министерства на следующий год не изменился — рост реальных доходов россиян в 2020 году должен составить 1,5%. Также не изменились предположения ведомства по этому показателю с 2021 по 2024 год — они составят от 2,2 до 2,4%.
Ранее Президент РФ Владимир Путин выразил беспокойство относительно роста доходов населения. Глава страны отмечает, что они растут слишком медленно.
По данным Росстата, в первом квартале этого года доходами ниже прожиточного минимума располагали 14,3% населения страны, или 20,9 миллиона человек, напоминает RT. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с тем, что ведомство изменило методику подсчета количества бедных россиян, этот показатель за 2018 год снизился с 12,9% до 12,6%.