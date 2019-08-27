Навальный раскритиковал Ходорковского в эфире «Эха»

Предложения председателя Партии Перемен Дмитрия Гудкова и экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского голосовать лишь за тех, кто выступает против политических репрессий, не дают оппозиционерам шансов на победу. Об этом заявил блогер Алексей Навальный, выступая в эфире радио «Эхо Москвы».
По словам Навального, стратегия должна быть максимально простой и понятной избирателям, которые не хотят глубоко погружаться в выборный процесс. «Невозможно, как предлагает Дмитрий Гудков, делать черные и белые списки, — пояснил блогер.- Наша задача — сагитировать миллион человек. Дать им стратегию, которую сможет использовать простой человек».
Навальный уточнил: система, предлагаемая Гудковым и Ходорковским, не может работать на всех избирательных участках, так как кандидатов, которых те предлагают поддерживать, мало. Блогер призвал избирателей регистрироваться в системе «Умного голосования», чтобы консолидированно отдавать голоса за тех, кто имеет больше шансов на победу.
Ранее проект «Умного голосования» Навального и его соратников по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) был жестко раскритикован Ходорковским. По словам опального олигарха, участие в этом проекте будет равносильно помощи ФСБ, а отказ от голосования за тех, кто не четко выразил свою позицию против репрессий и политического преследования является предательством.
О том, что Навальный провалил протесты в Москве, заявлял и оппозиционер Гарри Каспаров. По мнению шахматиста, блогер «слил» столичные акции и своим новым проектом «пытается сделать из людей идиотов».