Ходорковский уличил Навального в работе на ФСБ

Экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал проект «Умное голосование», который продвигает блогер Алексей Навальный. По мнению опального олигарха, участие в этом проекте будет равносильно помощи ФСБ.
«Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, — предательство. Какими политтехнологическими резонами это бы не аргументировалось», — пишет Ходорковский на своей странице в Facebook, комментируя призыв Навального приходить на выборы в Мосгордуму и голосовать за зарегистрированных кандидатов. Вместо этого он предлагает портить бюллетени.
Опальный олигарх уточнил, что не будет призывать своих сторонников «записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь». Таким образом Ходорковский отреагировал на призыв Навального оставлять свои персональные данные на сайте «Умного голосования». Они, по мнению Ходорковского, легко могут оказаться в руках спецслужб. Поэтому, выступая с подобными просьбами, блогер попросту подставляет своих сторонников, считает экс-глава ЮКОСа. Интернет-пользователи полагают, что таким образом Ходорковский косвенно обвинил Навального в работе на ФСБ.
«Умное голосование» — проект блогера Алексея Навального и его соратников по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Участникам проекта предлагает консолидированно голосовать на выборах всех уровней по призыву Навального. Сколько россиян зарегистрировались на сайте «Умного голосования», в ФБК не раскрывают.