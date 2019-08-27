Российский космонавт назвал причину отказа Европы от «Союзов»

Отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от полетов на российских пилотируемых кораблях «Союз» связан с давлением США. Об этом заявил журналистам российский космонавт Павел Виноградов.
«Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить», — приводит слова Виноградова телеканал 360. Космонавт пояснил, что решение ЕКА стало следствием давления США на своих союзников, которые сами ничего не решают.
По мнению Виноградова, никаких потерь российская космонавтика от решения ЕКА не понесет. «Союзы» будут запускаться, как и раньше, а кроме европейских стран существуют и другие, которые воспользуются освободившимися местами.
Ранее об отказе ЕКА от использования российских «Союзов» для доставки астронавтов на МКС заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, напоминает RT. По словам постпреда, ЕКА будет использовать для этих целей американские корабли.