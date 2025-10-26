WSJ: Москва постоянно находит лазейки в ответ на санкции США и их союзников

Танкер «Ирис» прибыл в Китай с СПГ с подпадающего под санкции российского газового месторождения Фото: Роман Наумов © URA.RU

Несмотря на наложения санкций на российские нефтевые компании администрацией Дональда Трампа, Москва находит возможности для обхода большинства ограничений, укрепляя энергетические связи с Пекином. Российский танкер «Ирис» со сжиженным природным газом (СПГ), находившийся под западными ограничениями, успешно прибыл в порт Бэйхай в южной части Китая, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Последние санкции были введены на прошлой неделе, когда администрация Трампа ввела новые меры против „Роснефти“ и „Лукойла“, двух крупнейших российских экспортеров нефти. В тот же день танкер „Ирис“ длиной почти в три футбольных поля пришвартовался в порту Бэйхай на юге Китая с СПГ с подпадающего под санкции российского газового месторождения», — рассказывает газета. Также отмечается, что российские танкеры, перевозя подсанкционные грузы, продолжают публично отображать свои координаты, а сами поставки не пытаются скрывать.