ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
27 октября 2025 в 01:57
ВСУ атаковали многоэтажный дом в Донецке. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
