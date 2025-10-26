В небе над Тульской областью уничтожили восемь БПЛА
Дроны пытались атаковать Тульскую область
В небе над Тульской областью ночью 26 октября российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем официальном telegram-канале.
«В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Пострадавших нет», — подчеркнул Миляев в сообщении.
Он также обратился к жителям региона с напоминанием о мерах безопасности при потенциальной угрозе атаки беспилотников. Глава региона сообщил, что необходимо избегать открытых пространств и отойти от окон.
БПЛА также пытались атаковать Москву. Над столицей были сбили шесть беспилотников. Всего за вечер 26 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских БПЛА над регионами России.
