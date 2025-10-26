Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

В небе над Тульской областью уничтожили восемь БПЛА

27 октября 2025 в 01:31
Дроны пытались атаковать Тульскую область

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В небе над Тульской областью ночью 26 октября российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем официальном telegram-канале. 

«В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Пострадавших нет», — подчеркнул Миляев в сообщении.

Он также обратился к жителям региона с напоминанием о мерах безопасности при потенциальной угрозе атаки беспилотников. Глава региона сообщил, что необходимо избегать открытых пространств и отойти от окон.

БПЛА также пытались атаковать Москву. Над столицей были сбили шесть беспилотников. Всего за вечер 26 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских БПЛА над регионами России.

