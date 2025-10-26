EFE: Путин послал сигнал Западу по поводу Донбасса
По мнению СМИ, Москва в очередной раз продемонстрировала свою силу
Президент России Владимир Путин на прошедшей встрече с командующими российскими группировками, задействованными в зоне спецоперации, сделал знаковое заявление о ситуации в Донбассе. Своим мнением поделились испанские обозреватели.
«Он [Владимир Путин] послал сигнал <…> о том, что он обладает преимуществом на Донбассе», — цитирует агентство EFE своих экспертов. В публикации указано, что для усиления посыла российский лидер прибыл на встречу в военной униформе. По словам авторов, такой внешний вид должен был «проецировать уверенность на поле боя» и служить символом поддержки российских военных.
URA.RU уже рассказывало, что в ходе совещания Путин выразил удовлетворение действиями вооруженных сил на Покровском и Купянском направлениях. Помимо этого, он сообщил о завершении испытаний инновационной ракеты «Буревестник». По мнению многих мировых СМИ, эти заявления были адресованы как внутренней аудитории, так и зарубежным партнерам.
