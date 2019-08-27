Российское посольство разъяснило ситуацию с невыдачей визы сенатору из США

Обвинения американского сенатора Рона Джонсона в том, что ему отказались выдавать российскую визу, безосновательны. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
Рон Джонсон не сообщал в посольство своем визите в Россию. «Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию», — приводит RT сообщение пресс-службы диппредставительства.
В российском посольстве добавили, что сенатор «допускает грубые выпады» в сторону России и искажает видение внешней политики страны. В частности, Джонсон известен тем, что требовал ввести санкции в отношении строящегося газопровода «Северный поток-2» и требовал жестких мер в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Ранее американский сенатор Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в выдаче российской визы. Он должен был посетить Россию в составе в составе двухпартийной делегации Конгресса США. Во время поездки в Россию Джонсон планировал встретиться с американскими бизнесменами, российскими должностными лицами и общественными организациями. Даты планируемого визита не известны.