Американскому сенатору не дали российскую визу

Американский сенатор от штата Виконсин Рон Джонсон заявил, что ему отказали в получении российской визы. Он должен был посетить Россию в составе в составе двухпартийной делегации Конгресса США.
«К сожалению, российские должностные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это представляется возможным», — цитирует Рона Джонсона
В пресс-служба сенатора отметили, что во время поездки в Россию Джонсон планировал встретиться с американскими бизнесменами, российскими должностными лицами и общественными организациями. Даты, в которые сенатор хотел посетить Россию, пока не известны, отмечает портал Vse42.Ru.
Рон Джонсон поддерживает санкции против Москвы в связи с происшествием в Керченском проливе, а также ряд законов, направленных на привлечение России к ответственности за агрессию в отношении Украины, говорится в сообщении пресс-службы американского политика.
Между тем, в посольстве России в Вашингтоне заявили, что сенатор за визой не обращался, отмечает