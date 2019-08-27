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Ямальцы сутками стоят в очередях за билетами, чтобы вернуться домой. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень жанровые фотографии Пермь, река, теплоход, осень, корабль
Чтобы уехать в Яр-Сале, жителям приходится стоять в очереди за билетами на речной рейс суткамиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жителям Ямальского района ЯНАО приходится сутками стоять в очередях, чтобы уехать в свои поселки. Билетов из Салехарда до Яр-Сале не хватает. Видеозапись с разбором проблемы опубликовал депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин в своем паблике «Работа на Север» во «ВКонтакте».

«Мои коллеги из органов исполнительной власти объективно мне говорят о том, что это экономически нецелесообразно. Невыгодно, потому что обратно эти рейсы идут из Ямальского района полупустыми. Туда мы шли битком, а обратно загруженными лишь наполовину», — сообщил на видео депутат.

В своем ролике он показал очереди и переписку с непосредственными их участниками. Жители подтвердили, что им приходится стоять сутками за билетами, чтобы уехать домой. «Одно судно — не решение проблемы, пустите дополнительные суда перед 1 сентября, невозможно добраться до Яр-Сале. Людям, которые сутками стоят на улице, не до комфорта», — приводит часть переписки с ямальцами Вершинин.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе департамента транспорта ЯНАО не удалось. В ведомство направлен запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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