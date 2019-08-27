26 августа 2019
25 августа 2019
24 августа 2019
23 августа 2019

Банда подростков в Прикамье избивает мужчин по ночам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, преступность, выбивание долгов, вышибала, браток
Подростки орудуют по ночам в БерезникахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа подростков из 10-12 человек в темное время суток избивает мужчин в Березниках (Пермский край). Об этом сообщают подписчики в социальных сетях, указывая на то, что одно из нападений произошло в ночь с 17 на 18 августа и сейчас полиция ищет возможных потерпевших.

«Трое потерпевших после нападения в районе общежития „Юность“ обратились в травмпункт. Подозреваемые в нападении на прохожих установлены», — пишет паблик «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что известен также как минимум еще один факт нападения на двух мужчин в районе Березниковского строительного техникума.

В паблике говорится о том, что полиция просит откликнуться потерпевших либо очевидцев нападения. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю «URA.RU» обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...