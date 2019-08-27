Банда подростков в Прикамье избивает мужчин по ночам

Подростки орудуют по ночам в Березниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа подростков из 10-12 человек в темное время суток избивает мужчин в Березниках (Пермский край). Об этом сообщают подписчики в социальных сетях, указывая на то, что одно из нападений произошло в ночь с 17 на 18 августа и сейчас полиция ищет возможных потерпевших.

«Трое потерпевших после нападения в районе общежития „Юность“ обратились в травмпункт. Подозреваемые в нападении на прохожих установлены», — пишет паблик «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что известен также как минимум еще один факт нападения на двух мужчин в районе Березниковского строительного техникума.

В паблике говорится о том, что полиция просит откликнуться потерпевших либо очевидцев нападения. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю «URA.RU» обещали прокомментировать ситуацию позднее.