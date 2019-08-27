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На выборах в ХМАО общественники обнаружили скупку голосов в пользу кандидата от «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район , ящик для голосования, выборы, предварительное голосование, хантыйское стойбище
За голос якобы предлагают по 500 рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кондинском районе ХМАО, где 8 сентября состоятся выборы главы поселения Болчары, общественники обнаружили факты скупки голосов в пользу действующего главы поселения Сергея Мокроусова (выдвинут местным отделением «Единой России»). Видеозапись с обвинениями есть в распоряжении «URA.RU».

«Подкуп населения идет. 500 рублей предлагают, если отдашь голос в пользу Мокроусова», — говорит мужчина на видео.

По словам автора видеозаписи, снята она в селе Болчары, а деньги предлагают около магазина «На Киевской». Мужчина на видео утверждает, что информацию о покупке голосов распространяет Галина Купиярова.

«URA.RU» удалось связаться с Купияровой. Она оказалась сотрудницей местного спорткомплекса. Женщину удивили подобные обвинения в свой адрес: «Я вообще впервые об этом слышу и, конечно, никакого отношения к такому не имею». Прокомментировали видеозапись и в администрации сельского поселения Болчары. «Это местный алкоголик. Он за бутылку водки и не такое скажет», — усомнились там.

По мнению председателя избиркома ХМАО Дениса Корнеева, ситуация совершенно нетипичная. «Обычно это все происходит анонимно: присылают письма, что кто-то непонятный скупает голоса в чью-то пользу. А тут, когда конкретный мужчина обвиняет конкретную женщину в скупке голосов — это уже уголовное дело по факту клеветы, если не удастся доказать реальность обвинений», — добавил Корнеев.

Журналисту агентства не удалось дозвониться до главы поселения Болчары Сергея Мокроусова. По словам его подчиненных, он находится в командировке.

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