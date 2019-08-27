Инсайдеры назвали претендента на проблемный пост в правительстве Зауралья

Татьяне Менщиковой прочат отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пост замгубернатора Курганской области по соцполитике в случае отставки Татьяны Менщиковой после выборов может занять нынешний глава Кетовского района Владимир Архипов. О новых перестановках в ведомстве, где за год сменилось несколько руководителей, «URA.RU» сообщил высокопоставленный источник.

«Архипов уже готовится передать свои дела в районе», — уточнил инсайдер. «Принятие подобных решений — полномочия губернатора, а говорить за руководство региона или комментировать принимаемые решения я не вправе», — прокомментировал информацию Архипов. В пресс-службе областного правительства пообещали сообщить о кадровых перестановках в ответ на письменный запрос агентства.

О вероятной отставке Менщиковой после грядущих 8 сентября выборов губернатора заговорили после скандала, когда чиновница отчитала фельдшера в ответ на жалобу о низкой зарплате. Свой пост Менщикова заняла в марте 2019 года. До нее должность занимала Ирина Бугаева, она проработала на посту всего два месяца, ушла в отставку по собственному желанию и вернулась домой в Челябинск.