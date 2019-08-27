Против арестованного экс-министра Абызова возбудили новое дело

В отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Аснис.
«Против моего подзащитного возбуждено дело о незаконном предпринимательстве», — рассказал юрист РБК.
В середине июля Мосгорсуд признал законным арест 925 млн рублей с банковских счетов шести компаний, бенефициарным владельцем которых является Абызов. Также были арестованы акции компаний, принадлежащие Абызову, стоимость которых варьируется от 10 до 19 млрд рублей, отмечает
Бывшего высокопоставленного федерального чиновника ранее обвинили в афере на четыре млрд рублей. Согласно данным следствия, с 2011 года 2014 он создал и возглавил преступное сообщество, а также похитил мошенническим путем деньги, принадлежавшие двум энергокомпаниям. Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.