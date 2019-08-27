Самолет «Уральских авиалиний» заглушил слова президента Турции

Президент Турции выступал на Международном аэрокосмическом салоне
Взлетающий самолет «Уральских авиалиний» заглушил слова приветственной речи президента Турции Реджепа Эрдогана на открытии Международного аэрокосмический салона (МАКС-2019).
«Главе Турции, который выступал сразу после президента РФ Владимира Путина, пришлось взять паузу», — передает корреспондент «URA.RU» с места событий. Сейчас лидеры государств находятся в аэропорту «Жуковский», рядом с которым недавно в кукурузном поле сел лайнер «Уральских авиалиний».
МАКС-2019 открылся в подмосковном Жуковском. В рамках мероприятия свои разработки презентуют более 800 компаний. Ранее сообщалось, что мороженое, которое Путин пробовал в рамках МАКС два года назад, подорожало на 10 рублей.