Мороженое, которое ел Путин, подорожало

Мороженое, которое в 2017 году на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) ел президент РФ Владимир Путин, подорожало за последние два года на 10 рублей. Об изменении стоимости продукта сообщило РИА «Новости»
Два года назад лидер страны в рамках мероприятия попробовал пломбир, который на тот момент стоил 60 рублей. Сейчас такое же мороженое продают за 70 рублей.
В этом году в начале МАКС холодильник с мороженым, где в прошлый раз Путин и другие высокопоставленные лица покупали лакомство, пустовал. Чуть позже там появился прайс-лист, однако продукцию по-прежнему не завезли.
Международный аэрокосмический салон открылся в подмосковном Жуковском. В рамках мероприятия свои разработки презентуют более 800 компаний. Путин посетит МАКС вместе с главой Турции Реджепом Эрдоганом.