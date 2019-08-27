26 августа 2019
25 августа 2019

Скончалась еще одна пострадавшая в аварии с автобусом в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Скончалась вторая пассажирка из врезавшегося в стену автобусаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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В Перми автобус врезался в магазин

Пермячка, получившая травмы в результате столкновения автобуса со стеной, скончалась в больнице. Она стала второй жертвой этого ДТП. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

«Женщина, находившаяся в больнице, скончалась», — пояснили в пресс-службе минздрава. По информации ведомства, сейчас в больницах остаются 15 человек, в том числе один ребенок. Состояние троих пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

Маршрутный автобус с пассажирами врезался в бетонную стену 17 августа. В результате на месте происшествия скончалась пассажирка. Десятки человек, находившиеся в момент аварии в салоне, получили различные травмы. Возможной причиной ДТП названа техническая неисправность транспортного средства.

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