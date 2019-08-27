В Зауралье судья забрал у бывшей супруги дочь, которая приехала погостить к бабушке

Ребенок раньше беспрепятственного гостил у родственников Фото: depositphotos.com

Жительница Краснодара пожаловалась на экс-супруга, который занимает должность федерального судьи в Лебяжьевском районе Курганской области. По словам женщины, он удерживает общую дочь — младшую школьницу, которая приехала погостить к родственникам в Курган.

«Мне не отдает ребенка мой бывший супруг. Если кто не знает, он находится в должности федерального судьи Лебяжьевского районного суда. Наша дочь после развода в 2016 году по решению суда осталась со мной. Три года мы общались со всеми родственниками хорошо, я не препятствовала никогда и каждое лето отпускала ее на месяц-полтора на родину в город Курган ко всем бабушкам и дедушкам и к нему в том числе. Вчера он написал мне, что она не полетит, руководствуясь заключением психолога», — написала мать девочки. Жительница Краснодара подчеркнула, что обеспечивает ребенку достойную жизнь и ведет здоровый образ жизни. Она также добавила, что дочь готовилась пойти в школу 2 сентября.

Отец девочки в разговоре с «URA.RU» не стал отрицать сам инцидент, однако от комментариев отказался. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина отметила, что информации недостаточно, чтобы делать какие-либо выводы. «Если есть спор, он должен решаться либо в досудебном порядке, либо в судебном. Я думаю, федеральный судья знает все нюансы законодательства и не будет рисковать своим статусом», — отметила Лопатина. Она добавила, что мать ребенка может обратиться к ней, чтобы получить консультацию.