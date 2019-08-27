На Урале чиновница сдала силовикам мэра и депутата, чтобы ее судили отдельно

Татьяна Биева заключила с правоохранителями досудебное соглашение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело экс-главы отдела дошкольного образования Миасса (Челябинская область) Татьяны Биевой передано в суд, сообщили в Генпрокуратуре России. Благодаря сотрудничеству со следствием, женщина выйдет на процесс отдельно от других фигурантов дела о мошенничестве с продажей здания детсада и бывшего главы города Геннадия Васькова.

По версии следствия, с января 2017 года по декабрь 2017 года Биева и ее сообщники подготовили подложные документы о пригодности здания под детсад и его завышенной стоимости здания. Проверка Контрольно-счетной палаты области впоследствии показала, что помещения стоят максимум 10,5 млн рублей — их за счет бюджетов города и области купили за 24,1 млн рублей.

«Обвиняемая вину признала и изобличила других участников деяния, уголовное преследование в отношении которых продолжается», — резюмировали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Речь идет об оценщике Сергее Богатыреве («КОНД и К»), депутате горсобрания Николае Рындине и арестованном экс-мэре Геннадии Васькове, которого сейчас выпустили под подписку о невыезде. Бывший градоначальник является фигурантом сразу двух уголовных дел — по п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ст. 291 (посредничество во взятке).

В счет погашения ущерба в бюджет возвращено более 12 млн рублей, арестовано имущества и средств на банковских счетах обвиняемых еще на 14 млн рублей.