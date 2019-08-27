Критик из Госдумы, обвинивший хирургов в саботаже: «Депутаты, министерство где-то недорабатывают»

Алексей Балыбердин не собирается отказываться от своих слов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Заявления депутата Госдумы Алексея Балыбердина о саботаже уволившихся тагильских хирургов вызвали волну негодования в соцсетях. Избранного от Нижнего Тагила парламентария обвиняют в глупом поведении, незнании вопроса, непонимании жизни «простых» людей. Новость «URA.RU» про народного избранника собрал сотни негативных откликов. В беседе с нашим агентством Балыбердин признался, что читает все комментарии и согласился ответить на ключевые обвинения.

«Депутат повел себя глупо, не поддержав врачей»

«Конечно, многие хотели бы услышать, что я встал на сторону уволившихся хирургов. Но я написал пост, думая, в первую очередь, о тех, кому сегодня нужна хирургическая помощь. Хотелось бы спросить каждого, кто написал негативные комментарии: а что бы вы делали, если бы вы или ваш родственник оказался на больничной койке и операция была бы перенесена из-за нехватки врачей? Я не отказываюсь от своих слов и поддерживаю тех врачей, которые продолжают работать и идут на диалог».

«Нехватка врачей — вина самих депутатов»

«То, что есть проблемы в здравоохранении, ни для кого ни секрет. Но большинство медиков остаются на своем посту, договариваются с главврачами, пытаются заработать, остаются в профессии. Представьте, что будет, если сейчас остальные врачи последуют примеру уволившихся хирургов.

… Соглашусь, депутаты, министерство где-то недорабатывают. Но тем не менее, работа ведется, нельзя сказать, что совсем ничего не делается».

«А сам депутат лечится в спецбольнице»

«Большую часть времени я провожу в Нижнем Тагиле. Вся моя семья живет здесь же, и мы лечимся в местных муниципальных больницах. Я знаю их главврачей — профессионалов своего дела. Поэтому комментарии о том, что я лечусь в спецбольнице беспочвенные».

В конце июля в Нижнем Тагиле из-за низких зарплат начали массово увольняться врачи. Первыми заявления об уходе написали хирурги Демидовской больницы. Их примеру последовали врачи еще двух городских больниц. На своей странице в Facebook Алексей Балыбердин раскритиковал медиков за «саботаж».