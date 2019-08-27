В Кремле рассказали, как Путин провел лето

Владимир Путин не смог отдохнуть этим летом
Президент РФ Владимир Путин остался этим летом без отпуска. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.
«Как такового отпуска у президента не было», — цитирует Пескова интернет-издание
Ранее сообщалось, что Путин посетил Международный аэрокосмический салон в подмосковном Жуковском, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время совместной пресс-конференции лидер РФ рассказал, что запуск газа по «Турецкому потоку» состоится до конца 2019 года, уточняет «