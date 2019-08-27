В Кремле рассказали, как Путин провел лето

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Владимир Путин не смог отдохнуть этим летомФото: Официальный сайт Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин остался этим летом без отпуска. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.

«Как такового отпуска у президента не было», — цитирует Пескова интернет-издание Life. Пресс-секретарь отметил, что Путин совмещал отдых с рабочими делами. При этом пресс-секретарь считает, что, возможно, глава государства еще найдет несколько дней для отпуска.

Ранее сообщалось, что Путин посетил Международный аэрокосмический салон в подмосковном Жуковском, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время совместной пресс-конференции лидер РФ рассказал, что запуск газа по «Турецкому потоку» состоится до конца 2019 года, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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