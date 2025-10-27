ВСУ атаковали две нефтебазы в ЛНР
В результате инцидента с беспилотниками были повреждены административные постройки
В ночь на 27 октября две нефтебазы на территории ЛНР подверглись атаке беспилотников. Информацию об этом подтвердил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Елисеев.
«Минувшей ночью две нефтебазы в Республике подверглись атаке БПЛА», — говорится в официальном telegram-канале Минтопэнерго ЛНР. В результате инцидента были повреждены административные постройки на объектах, а также несколько бензовозов и топливных цистерн.
Сразу после начала атаки сотрудники нефтебаз были оперативно эвакуированы. Информации о пострадавших нет.
