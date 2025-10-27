Логотип РИА URA.RU
ВСУ атаковали две нефтебазы в ЛНР

27 октября 2025 в 12:21
В результате инцидента с беспилотниками были повреждены административные постройки

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 27 октября две нефтебазы на территории ЛНР подверглись атаке беспилотников. Информацию об этом подтвердил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Елисеев.

«Минувшей ночью две нефтебазы в Республике подверглись атаке БПЛА», — говорится в официальном telegram-канале Минтопэнерго ЛНР. В результате инцидента были повреждены административные постройки на объектах, а также несколько бензовозов и топливных цистерн.

Сразу после начала атаки сотрудники нефтебаз были оперативно эвакуированы. Информации о пострадавших нет.

