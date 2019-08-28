Полицейские сообщили свою версию по делу о надругательстве над юной волейболисткой

Полицейские, которых обвиняют в изнасиловании 17-летней волейболистки, отрицают свою вину. Они уверяют, что помогли девушке найти на пляже телефон, который она уронила и отпустили ее домой.
Как сообщил «Московскому комсомольцу» адвокат одного из задержанных Юрий Гопеев, в ночь на 26 августа стражи порядка патрулировали территорию спортклуба «ВолейГрад» под Анапой. В пляжной зоне они заметили молодую пару, которая занималась сексом. Девушка, по словам полицейских, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она испугалась их замечания и побежала вдоль пляжа, но в этот момент выронила телефон. «Они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню», — сказал Гопеев. Также в качестве доказательства он готов предоставить видеозапись из ресторана, куда девушка отправилась с возлюбленным после встречи со стражами порядка.
Гопеев уточнил, что на допросе девушка говорила о том, что дала добровольное согласие на занятие сексом, но сделала это из-за угроз полицейских. «Возможно, утром она вспомнила, что поступила неправильно. И написала заявление, что якобы полицейские принудили ее к сексу», — считает адвокат. Он подчеркнул, что его подзащитные не знали о возрасте девушки. По их предположению, ей 25-26 лет, кроме того, у нее очень высокий рост. Защитник завил, что намерен провести экспертизу, чтобы установить биологический возраст потерпевшей.
Ранее «URA.RU» писало, что двое полицейских надругались над несовершеннолетней спортсменкой, в отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).