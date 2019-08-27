Двух полицейских обвинили в изнасиловании 17-летней спортсменки

В Анапе двое полицейских подозреваются в изнасиловании 17-летней волейболистки. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту понуждения к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел ночью 26 августа на пляже в поселке Витязево. Полицейские обнаружили 17-летнюю спортсменку и совершеннолетнего молодого человека. «По версии следствия, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили ее к половому сношению. Девушка согласилась на требования фигурантов», — пояснили в Следственном комитете.
Спортсменка играла в одной из команд в финале России по пляжному волейболу, сообщает Vse42.Ru. В полиции Краснодарского края заявили, что подозреваемые уже уволены по отрицательным мотивам. Также от выполнения служебных обязанностей отстранен начальника отдела МВД России по городу Анапе Андрей Раппа, добавляет «Ъ-Кубань».
Ранее в Екатеринбурге трех полицейских обвинили в изнасиловании 22-летней девушки. Суд отправил двоих подозреваемых в СИЗО, а третьего — под домашний арест.