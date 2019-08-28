Коллекторы забрали дом умершего главы армянской диаспоры Тюмени

Коллекторы вернули только треть долга Гамлета Пашаяна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Имущество ушедшего из жизни в феврале этого года крупного бизнесмена и председателя союза армян Тюменской области Гамлета Пашаяна было передано на торгах коллекторам. Информация об этом опубликована в картотеке федерального реестра должников.

Как указано в сообщении арбитражного управляющего, в собственность коллекторской организации «Управляющая компания „Инвестиции Управление активами“» отошел двухэтажный кирпичный коттедж площадью 383,3 кв. м., обустроенный гаражом, а также участок площадью 15 соток.

В 2017 году эта компания подала иск о банкротстве тюменского предпринимателя. Сумма требований коллекторов составляла 71,2 млн рублей. Пашаяна признали банкротом в мае 2018-го, на торги выставили дом и участок, которые оценивались в 29,2 млн рублей. Однако покупателей на них найти так и не смогли. Председатель армянской диаспоры ушел из жизни в феврале этого года.

Гамлет Пашаян на момент смерти владел семью компаниями в Тюменской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском округе. Основные активы предпринимателя были сосредоточены в сфере возведения объектов для «нефтянки» и строительстве дорог в северных округах. Вместе с братом Пашаян в конце девяностых построил зал «Империал» на Цветном бульваре (теперь «Концертно-танцевальный зал»), где свою инаугурацию отмечал еще экс-губернатор Сергей Собянин. Семья Пашаянов лишилась здания из-за проблем с выплатой взятого на его строительство ипотечного займа.