Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Разобрали по кирпичику: в Тюмени сравняли с землей дом бывшего «вора в законе» Ганса. Фоторепортаж

В Тюмени снесли дом, который принадлежал криминальному авторитету Гансу
28 октября 2025 в 16:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Юрий Тишенков считается одним из самых известных криминальных авторитетов региона

Юрий Тишенков считается одним из самых известных криминальных авторитетов региона

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени в Зареке снесли дом, который ранее принадлежал криминальному авторитету Гансу (Юрию Тишенкову). Об этом рассказал фотокорреспондент URA.RU. Также демонтируют здание напротив недвижимости Тишенкова. Что осталось от дома бывшего «вора в законе» — в фоторепортаже URA.RU.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/6

Дом располагался в районе улицы Ижевская. В 2024 году стало известно, что особняк попал под КРТ, которое проведут в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков.

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал