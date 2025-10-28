В Тюмени в Зареке снесли дом, который ранее принадлежал криминальному авторитету Гансу (Юрию Тишенкову). Об этом рассказал фотокорреспондент URA.RU. Также демонтируют здание напротив недвижимости Тишенкова. Что осталось от дома бывшего «вора в законе» — в фоторепортаже URA.RU.