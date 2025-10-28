Разобрали по кирпичику: в Тюмени сравняли с землей дом бывшего «вора в законе» Ганса. Фоторепортаж
Юрий Тишенков считается одним из самых известных криминальных авторитетов региона
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени в Зареке снесли дом, который ранее принадлежал криминальному авторитету Гансу (Юрию Тишенкову). Об этом рассказал фотокорреспондент URA.RU. Также демонтируют здание напротив недвижимости Тишенкова. Что осталось от дома бывшего «вора в законе» — в фоторепортаже URA.RU.
Дом располагался в районе улицы Ижевская. В 2024 году стало известно, что особняк попал под КРТ, которое проведут в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков.
