В Тюменской области началась ежегодная прямая линия губернатора региона Александром Моором. В социальных сетях местные жители оставили несколько сотен вопросов по темам, связанным с дорогами, ЖКХ, образованием и транспортом. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

18:18 Про лесные пожары: «В 2026 году поля будут перепаханы, растительности не будет, все населенные пункты подготовят к пожароопасному сезону. В этом году сезон мы прошли спокойно. Количество пожаров было небольшое», — сообщил губернатор.

18:11 До конца года сдадут каток на Судоремонтной.

18:10 Глава региона пообещал построить новый каток в Заводоуковске, но в 2026 году работы не начнутся. Средств на это в бюджете пока нет, сейчас деньги выделяются на завершение строящихся объектов.

18:07 Есть большой интерес инвесторов к строительству спортивных объектов, отметил Моор.

18:05 К трансляции подключился глава Тобольска Петр Вагин. Он сообщил, что заключен контракт на строительство двух судов на воздушной подушке. Они поступили в город, их вместимость составляет 22 человека.

18:02 Моор ответил, как действовать в случае обнаружения беспилотника: не паниковать, укрыться где-нибудь, по возможности позвонить по номеру 112 и сообщить о БПЛА. При этом любые фото и видео нельзя публиковать в публичном пространстве.

18:00 В регионе совершенствуется автоматизированная система централизованного оповещения населения. «Сегодня 80% населения всей Тюменской области охвачены этой системой. И наша цель, конечно, довести до 100%. При этом, если действительно возникнет ситуация, требующая оповещения граждан, включится РСО, по всем телевизионным каналам и по радио будет доведена необходимая в таких ситуациях информация», — сообщил глава региона.

17:58 Один из самых главных вопросов — ограничения в работе мобильного интернета. Сбои наблюдаются уже неделю в разных районах города. «Мы с вами живем в новой реальности, когда существуют угрозы безопасности. Ограничения — это объективная необходимость. Решение об этом принимается федеральными органами безопасности исходя их существующих угроз, нам нужно принимать это, как данность. Такие ограничения будут», — ответил Моор.

17:56 По КРТ построят 17 детских садов, одну школу, семь объектов спорта, четыре объекта здравоохранения.

17:53 Строительство школы в Ново-Комарово в 2026 году не планируется. Но заключено соглашение с застройщиком, который за свой счет начал строить детский сад на 520 детей.

17:51 Также завершаются работы по строительству развязки на Червишевском тракте, с ее помощью можно будет заезжать в Ново-Комарово (работы закончат до конца ноября).

17:48 Жители Ново-Комарово пожаловались на нехватку выездов из района. Там закрыли временную дорогу, из-за чего остался только один заезд. С 1 ноября возможно будет заехать в микрорайон, минуя светофорный перекресток через правый поворот по развязке.

В Ново-Комарово откроют новый выезд









17:46 Жительница Беркута пожаловалась на отсутствие нормальной остановки для общественного транспорта. Там уже сделали автобусную остановку, подъезд и разворотную площадку. С 1 ноября транспорт будет на нее заезжать, отметил Моор.

17:42 Ведущие передают, что жители задали более 1 200 вопросов.

17:42 Глава региона рассказал, что в Тюмени работает пять школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, при этом в 32-ух школах работают классы для таких учеников. Также сейчас строится шестая специализированная школа на улице Красных Зорь, ее откроют в 2026 году.

17:39 Задают вопросы жители Казанского района, где несколько лет подряд наблюдались паводки. Тюменцы пожаловались, что часть дорог после «большой воды» размыло. «Для того, что восстановить некоторые участки дорог, требуются существенных средства. Мы провели анализ, составили сметы всех участков, наша заявка направлена в федеральные министерства. Уверен, что средства будут поступать, и в плановом режиме мы восстановим все дороги», — рассказал Моор.

17:33 Далее глава региона прокомментировал перебои с электроэнергией в поселения. «Избежать отключений совсем не получится никогда. Проходят плановые отключения, бывают погодные условия, возникают факторы, связанные с большим потреблением», — рассказал Моор. При этом необходимо ускоренными темпами строить и реконструировать существующую энергосистему в городе и районе. Он отметил, что чаще всего перебои наблюдаются в СНТ из-за того, что фактический объем потребляемой энергии там больше, чем предполагается.

17:26 Глава региона посоветовал тюменцам строить недвижимость с использованием эскроу-счетов. «Это будет гарантировать безопасность средств, ваши деньги не пропадут», — отметил Моор.

17:24 Горожане пожаловались на недобросовестного застройщика ИЖС ИП Казарова. Тюменцы остались без домов, но продолжают платить ипотеку. «Правительство региона направило информацию в прокуратуру, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Были проведены встречи с банками, они готовы отработать с каждым заемщикам обращения, чтобы продлить период льготной ставки, либо реструктурировать задолженность. Риелторы готовы оказывать юридическое сопровождение», — рассказал Моор.

17:20 Моор отметил, что в регионе строятся школы в Мальково, Винзилях (вводить их будут в следующем году). В Тюмени работы идут по учреждениям на улице Красных Зорь, в Березняках и Ямальском-1.

17:16 Губернатор перешел к вопросу об отсутствии школы в Пятом Заречном районе. Глава региона рассказал, что здесь спроектировали комплекс со школой на 1 400 мест и детским садом на 250 мест. Также в него будет включено учреждение доп образования. «Есть большой участок, заключение госэкспертизы получено. Обсуждаем с застройщиком заключение соглашения, чтобы построить этот объект совместно. В 2026 году мы должны начать стройку», — заверил Моор.

17:13 Как отметил губернатор, новый метод оценивания позволяет педагогу обратить внимание на учеников, которые учились на пятерки, но плохо писали контрольные. Кроме того, по результатам тестирования системы (перед ее внедрением) успеваемость учеников не снизилась, а только выросла.

17:06 «Метод средневзвешенной оценки позволяет максимально объективно оценивать уровень знания программы здесь и сейчас. Наверняка у нас есть примеры, когда школьник получал пятерки в течение года, а на контрольную заваливал. Сейчас новая система позволяет определить, что ребенок по конкретному предмету не полностью усвоил программу», — прокомментировал Моор.

17:04 Свыше 70 вопросов горожане оставили про новую средневзвешенную систему оценок в школах.