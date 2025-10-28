Нужно все изучить: суд отложил рассмотрение иска о банкротстве тюменского предприятия
Суд принял отзыв на иск, дополнительные материалы к делу и объявил перерыв
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тюменский арбитражный суд отложил рассмотрение иска о банкротстве крупнейшего лесопромышленного предприятия региона. Претензии налоговой инспекции к ЛПК «Тобол» на сумму в 14,6 миллиона рублей будут рассмотрены в ноябре, сообщает документ, имеющийся в распоряжении URA.RU.
«Отзыв на исковое заявление получен. К делу приобщены дополнительные материалы. Отложить рассмотрение обоснованности исковых претензий до 24 ноября», — говорится в судебных актах.
Кроме того, счета ЛПК «Тобол» арестованы в четырех банках. Под ограничения попали счета в «Райффазенбанке», «Сбербанке», «ТКП банке» и «МТС-банке». Ранее URA.RU сообщало, что предприятие не в первый раз становится объектом исков и судебных разбирательств.
