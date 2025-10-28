Нужно все изучить: суд отложил рассмотрение иска о банкротстве тюменского предприятия

Суд принял отзыв на иск, дополнительные материалы к делу и объявил перерыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский арбитражный суд отложил рассмотрение иска о банкротстве крупнейшего лесопромышленного предприятия региона. Претензии налоговой инспекции к ЛПК «Тобол» на сумму в 14,6 миллиона рублей будут рассмотрены в ноябре, сообщает документ, имеющийся в распоряжении URA.RU.

«Отзыв на исковое заявление получен. К делу приобщены дополнительные материалы. Отложить рассмотрение обоснованности исковых претензий до 24 ноября», — говорится в судебных актах.