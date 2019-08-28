США назвали уход России из Крыма условием возвращения в G7

"В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества." - @SpecRepUkraine в интервью @prm_ua pic.twitter.com/GtbWL6YzpY