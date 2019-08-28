США назвали уход России из Крыма условием возвращения в G7

Россия сможет вернуться к общению в формате «Большой восьмерки» (G8) только после ухода из Крыма. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.
«В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно», — приводятся слова Волкера в twitter-аккаунте Государственного Департамента США. Дипломат считает, что уход России из Крыма стал бы «прекрасной возможностью для возобновления сотрудничества».
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на следующую встречу G7, напоминает RT. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что официальное приглашение от Трампа не поступало. По его мнению, для Москвы возвращение к формату общения G8 «не является самоцелью», уточняет «Национальная служба новостей».
Крым стал частью России в марте 2014 года. По результатам референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. В 2016 году Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
"В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества." - @SpecRepUkraine в интервью @prm_ua pic.twitter.com/GtbWL6YzpY— США по-русски (@USApoRusski) August 27, 2019