Российский губернатор согласился полететь в космос

Дмитрий Азаров признался, что его рост не подходит для полета в космос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров готов вылететь на Международную космическую станцию (МКС) на ракете, произведенной региональным ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс». Об этом он заявил, комментируя предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина отправить главу области в космос.

«На самарской ракете я хоть куда! Родина прикажет — полечу», — приводит слова Азарова ТАСС. Губернатор отметил, что уверен в надежности ракет, которые производятся в его регионе.

Ранее глава Роскосмоса во время визита в Самарскую область сказал, что не сможет отправиться в космос из-за высокого роста (выше 180 см). Тогда он в шутку предложил отправить на МКС губернатора региона. Позже Азаров заявил, что его рост также не подходит для полета, однако он пообещал придумать «что делать, чтобы нормативные параметры не помешали полету».