Россиян предупредили о похолодании до минус трех градусов

К концу недели ожидается потепление Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самым холодным днем недели на территории России от севера до Поволжья окажется 28 августа. Днем температура воздуха не превысит +19 градусов при северном ветре, а ночью понизится до -3, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Циклон с сильными дождями прошел по Архангельской, Мурманской областях и Республике Коми. Теперь он движется на север Поволжья и Средний Урал, передает «Российская газета». Заморозки и похолодание до -3 градусов ожидается в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на 29 и 30 августа. Отмечается, что к концу недели ожидается потепление. Днем 30 августа температура воздуха в этих регионах повысится до +19 — +24 градусов.

В Московской области температура в ночь на 29 августа упадет до -2 градусов. В Москве синоптики обещают температуру воздуха около +7 градусов. Днем 29 августа ожидает +18 — +23 тепла. В средней полосе 31 августа температура достигнет +24 градусов. 1 сентября в центральных областях ожидается погода без осадков и до + 26 градусов при слабом ветре.