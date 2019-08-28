Срочник пропал из части 29 марта, на следующий день его нашли мертвым Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Приморье следователи подозревают командира взвода военной части Уссурийска в доведении до самоубийства солдата из Магнитогорска Станислава Куземы. Тело 18-летнего срочника нашли 30 марта в лесу около военной части.

«Последние слова, которые [офицер] Хомяков сказал Стасу: „Готовь себе гроб“. После этого сын пропал, и нашли его только на следующее утро 30 марта», — передает сайт «Магсити» заявление матери срочника Светланы Латюк. По ее словам, экспертизы показали прямую связь между действами офицерского состава и гибелью молодого человека. Командир Куземы не давал ему спать, есть и заставлял делать свою работу, утверждает женщина.

По факту гибели срочника возбудили уголовное дело. Против 36-летнего командира взвода показания дали сослуживцы, они также предоставили аудиозапись одного из конфликтов. Офицеру предъявили обвинение по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). По версии следствия, Кузема выполнял работу за начальников, а за каждую оплошность командир взвода его бил. Первое заседание суда по этому делу может пройти в октябре. Офицеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи подозревают также еще одного офицера, с молчаливого согласия которого действовал командир взвода. Против него также возбудили уголовное дело.

Станислав Кузема пропал из военной части 29 марта, а на следующий день его нашли мертвым. По этому факту проводилась проверка, напоминает телеканал 360.