Председатель Пермского краевого суда уходит в отставку

Владимир Вельянинов впервые возглавил Пермский краевой суд в 2007 году Фото: сайт Пермского краевого суда

Председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов 28 августа уходит в отставку. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе краевого суда.

«Владимир Николаевич [Вельянинов] 28 августа официально объявил о своей отставке. Он принял такое решение сам и в конце июля лично отозвал свое заявление на участие в конкурсе на должность председателя», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого суда.

За 12 лет на посту председателя Вельянинов выстроил четкую структуру судебной системы Прикамья. «Под его руководством интенсивно начала развиваться и применяться медиация, дружественное к ребенку правосудие, произошло внедрение новых технологий в работе судов, началось и заканчивается строительство здания Пермского краевого суда, начали работать суды присяжных в районных судах», — рассказали в пресс-службе.

В соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации» при уходе судьи в почетную отставку, за лицом сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

«URA.RU» рассказывало, что в Пермском краевом суде сменится председатель — Высшая квалификационная коллегия судей в августе объявила прием заявок на участие в конкурсе по замещению вакантной должности. В мае 2019 года сообщалось, что ВККС единогласно рекомендовала Вельянинова на должность председателя краевого суда на третий срок.