В Пермском краевом суде сменится председатель

Владимир Вельянинов возглавил краевой суд в 2007 году Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермский краевой суд ищет нового председателя. Соответствующая информация опубликована на сайте высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России. Источник «URA.RU» сообщает, что нынешний председатель Владимир Вельянинов будет отправлен в отставку.

«Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляет об открытии вакантных должностей председателя Пермского краевого суда», — сказано в релизе ВККС. Последний день подачи необходимого пакета документов — 12 сентября. В пресс-службе краевого суда не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».

Другой источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Вельянинов сейчас официально находится в отпуске, но при этом продолжает ходить на работу. Планировалось, что он выйдет из отпуска 20 августа.

Владимир Вельянинов возглавил Пермский краевой суд в 2007 году. В августе 2019 года у него истекает срок полномочий. Ранее сообщалось, что ВККС единогласно рекомендовала его кандидатуру на должность председателя краевого суда на третий срок. «URA.RU» писало о том, что отставка Вельянинова станет заключительным актом глобальной пермской «чистки» в силовых ведомствах и надзорных органах.