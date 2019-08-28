Курганские чиновники не хотят работать без обеда и в выходные

Правительство Курганской области второй раз за год может поменять график работы. Это не устраивает многих чиновников, рассказали «URA.RU» сразу несколько источников, близких к властям региона. Предыдущие изменения режима работы окрестили «эпохальным событием».
«Сейчас в правительстве обсуждают два варианта. Либо все будут работать с 10 до 19 часов, либо с 10 до 18. Но во втором случае суббота станет рабочей», — поделился один из инсайдеров. «Есть третья версия. Рабочий день с 11 до 18 без обеда, а в субботу — с 10 до 15», — заявил другой собеседник агентства.
«Насчет субботы очень странно. В стране обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю, а чиновникам в Кургане хотят ввести шестой рабочий день, — удивился один из работников правительства в разговоре с „
График работы зауральского правительства уже менялся в феврале, сообщало ранее «URA.RU». Впервые с советских времен чиновники стали приходить на работу не к 8:00, а на час позже. Позже такие изменения произошли и в других органах власти региона, в том числе в областной думе. Это «эпохальное событие» тогда также не понравилось многим сотрудникам.