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Курганские чиновники не хотят работать без обеда и в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит уральского полпреда Цуканова Николая в Курган, совещание, зал правительства
Чиновники обсуждают новый график работыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области второй раз за год может поменять график работы. Это не устраивает многих чиновников, рассказали «URA.RU» сразу несколько источников, близких к властям региона. Предыдущие изменения режима работы окрестили «эпохальным событием».

«Сейчас в правительстве обсуждают два варианта. Либо все будут работать с 10 до 19 часов, либо с 10 до 18. Но во втором случае суббота станет рабочей», — поделился один из инсайдеров. «Есть третья версия. Рабочий день с 11 до 18 без обеда, а в субботу — с 10 до 15», — заявил другой собеседник агентства.

«Насчет субботы очень странно. В стране обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю, а чиновникам в Кургане хотят ввести шестой рабочий день, — удивился один из работников правительства в разговоре с „URA.RU“. — Может, кому-то такой график и будет удобен. Но как быть людям, которые к восьми утра ведут ребенка в детский сад или школу?» Конкретные сроки перехода на новый график собеседники агентства назвать не смогли. Некоторые из них предположили, что это произойдет после выборов губернатора. Получить оперативные комментарии пресс-службы губернатора не удалось, был направлен письменный запрос.

График работы зауральского правительства уже менялся в феврале, сообщало ранее «URA.RU». Впервые с советских времен чиновники стали приходить на работу не к 8:00, а на час позже. Позже такие изменения произошли и в других органах власти региона, в том числе в областной думе. Это «эпохальное событие» тогда также не понравилось многим сотрудникам.

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