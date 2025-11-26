Курганский замгубернатора Носков собрал силовиков для решения важного вопроса

В правительстве Курганской области прошел учебно-методический сбор, посвященный профилактике терроризма в обществе. Замгубернатора Станислав Носков собрал представителей силовых ведомств, чтобы обсудить вопрос профилактики терроризма в работе с молодежью. Об этом сообщили в правительстве региона.

«На фоне проведения специальной военной операции, угрозы терроризма стали сегодня для нас более актуальны. Наша основная задача — донести до нашего населения, особенно до подрастающего поколения, школьников, учащихся ссузов и вузов, что для провокаторов они просто расходный материал. А результат содеянного — реальная уголовная ответственность и клеймо на всю оставшуюся жизнь», — цитирует заместителя губернатора Станислава Носкова telegram-канал «Курганская область официально». На мероприятии присутствовали чиновники, а также начальники опергрупп подразделений УФСБ, УМВД, управления Росгвардии по Курганской области.