В Курганской области сгорели дом и гараж с двумя машинами, хозяин попал в больницу

В Каргапольском округе (Курганская область) произошел крупный пожар, в результате которого пострадал человек. Огнем были охвачены жилой дом, баня, гараж и два автомобиля. Информацию сообщили в региональном МЧС.

«Пожар возник в рабочем поселке Каргаполье, где сгорели жилой дом, баня, гараж и два автомобиля на площади 180 квадратных метров. Для тушения были мобилизованы 10 огнеборцев и 5 единиц техники, включая 7 специалистов и 2 единицы техники МЧС. В результате пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован с ожогами», — сообщили в ведомстве. Предварительной причиной пожара названа неправильная работа электропроводки.