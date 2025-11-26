В Курганской области сгорели дом и гараж с двумя машинами, хозяин попал в больницу
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Каргапольском округе (Курганская область) произошел крупный пожар, в результате которого пострадал человек. Огнем были охвачены жилой дом, баня, гараж и два автомобиля. Информацию сообщили в региональном МЧС.
«Пожар возник в рабочем поселке Каргаполье, где сгорели жилой дом, баня, гараж и два автомобиля на площади 180 квадратных метров. Для тушения были мобилизованы 10 огнеборцев и 5 единиц техники, включая 7 специалистов и 2 единицы техники МЧС. В результате пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован с ожогами», — сообщили в ведомстве. Предварительной причиной пожара названа неправильная работа электропроводки.
Огонь потушили с применением техники и сил пожарных, всего на месте работали 5 единиц техники. Пострадавшему оказана медицинская помощь, состояние уточняется.
Фото: ВК ГУ МЧС России по Курганской области
