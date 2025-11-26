В Курганской области резко сократилось число фальшивых купюр

В Кургане и области в 2025 году нашли всего семь фальшивых купюр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За девять месяцев 2025 года количество выявленных в банках Курганской области фальшивых купюр снизилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число подделок приходилось на пятитысячные банкноты. Информацию URA.RU предоставили в пресс-службе курганского отделения Банка России.

«В денежном обороте становится все меньше фальшивок. Так, по нашим данным, в прошлом году в целом по стране на каждый миллион банкнот, находящихся в обращении, выявляли всего одну подделку. Это очень низкий уровень в сравнении с другими странами. Но бдительность при расчетах наличными терять не стоит», — заявил управляющий Отделением Курган Уральского ГУ Банка России Евгений Немчинов. В регионе число таких купюр сократилось на 22%.