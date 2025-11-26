В Курганской области резко сократилось число фальшивых купюр
В Кургане и области в 2025 году нашли всего семь фальшивых купюр
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
За девять месяцев 2025 года количество выявленных в банках Курганской области фальшивых купюр снизилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число подделок приходилось на пятитысячные банкноты. Информацию URA.RU предоставили в пресс-службе курганского отделения Банка России.
«В денежном обороте становится все меньше фальшивок. Так, по нашим данным, в прошлом году в целом по стране на каждый миллион банкнот, находящихся в обращении, выявляли всего одну подделку. Это очень низкий уровень в сравнении с другими странами. Но бдительность при расчетах наличными терять не стоит», — заявил управляющий Отделением Курган Уральского ГУ Банка России Евгений Немчинов. В регионе число таких купюр сократилось на 22%.
В целом за 2025 год в Курганской области выявлено семь фальшивых банкнот: две — в первом квартале, четыре — во втором и одна во третьем. Такая тенденция к сокращению числа подделок наблюдается и по УрФО, где за этот период выявлено 161 фальшивая купюра — на 28% меньше, чем в прошлом году. Чаще всего фальшивки встречаются в мелких магазинах и на рынках, а проверить банкноту можно самостоятельно, обращая внимание на водяные знаки, защитную нить и цветные элементы.
