Бастрыкин получит отчет по делу о выплатах дочери бойца СВО в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области расследуют уголовное дело о мошеннических действиях, связанных с выплатой несовершеннолетней, чей отец погиб на спецоперации. Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Информацию сообщила пресс-служба СКР.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, а также будет дана правовая оценка действиям органов опеки по статье 293 УК РФ, — отметил представитель Следственного комитета. — Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Курганской области Степанову С.В. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал ведомства.
По данным следствия, мать несовершеннолетней контролировала значительную часть выплат, полученных после гибели отца девочки, оформила на себя дом, где живет с новой семьей. Девушка пытается добиться справедливости, в то время как проверяется роль органов опеки. История получила огласку после телеэфира передачи «Мужское и женское» на Первом канале.
