Бастрыкин получит отчет по делу о выплатах дочери бойца СВО в Курганской области

В Курганской области расследуют уголовное дело о мошеннических действиях, связанных с выплатой несовершеннолетней, чей отец погиб на спецоперации. Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Информацию сообщила пресс-служба СКР.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, а также будет дана правовая оценка действиям органов опеки по статье 293 УК РФ, — отметил представитель Следственного комитета. — Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Курганской области Степанову С.В. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал ведомства.