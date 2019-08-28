Челябинские кандидаты, на которых жаловались губернатору, обратились в полицию

Кандидаты в депутаты Курчатовского райсовета Челябинска Александр Драганер и Евгений Давыденко подали в полицию жалобу на распространение от их имени листовок, схожих по формату с манифестом фестиваля «Все просто». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
«Как пояснили в штабе кандидатов, данные листовки кандидатами не изготавливались и в территориальной избирательной комиссии не регистрировались», — добавили в «ЕР».
Драганер и Давыденко баллотируются от движения «Челябинцы» бизнесмена Сергея Селещука. Несколько дней назад их листовки, копирующие манифест фестиваля «Все просто», вызвали сандал. Причем на агитматериалах стояли выходные данные кандидатов. На форуме «Мед» врио губернатору Алексею Текслеру пожаловались на плагиат. Он посоветовал организаторам фестиваля обращаться в надзорные органы, если они зарегистрировали права на текст и дизайн манифеста.