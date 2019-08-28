27 августа 2019
26 августа 2019

Челябинские кандидаты, на которых жаловались губернатору, обратились в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на Мечел, Челябинский металлургический комбинат. Челябинск, текслер алексей, коржов олег
Алексею Текслеру пожаловались на кандидатовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидаты в депутаты Курчатовского райсовета Челябинска Александр Драганер и Евгений Давыденко подали в полицию жалобу на распространение от их имени листовок, схожих по формату с манифестом фестиваля «Все просто». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Как пояснили в штабе кандидатов, данные листовки кандидатами не изготавливались и в территориальной избирательной комиссии не регистрировались», — добавили в «ЕР».

Драганер и Давыденко баллотируются от движения «Челябинцы» бизнесмена Сергея Селещука. Несколько дней назад их листовки, копирующие манифест фестиваля «Все просто», вызвали сандал. Причем на агитматериалах стояли выходные данные кандидатов. На форуме «Мед» врио губернатору Алексею Текслеру пожаловались на плагиат. Он посоветовал организаторам фестиваля обращаться в надзорные органы, если они зарегистрировали права на текст и дизайн манифеста.

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