27 августа 2019
26 августа 2019

Челябинскому экс-замгубернатора не дали покинуть колонию строгого режима

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Николаю Сандакову в суде Советского района. Челябинск, сандаков николай
В этот раз Николай Сандаков участвовал в заседании дистанционно (фото из архиваа)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Решение о замене заключения в колонии строгого режима бывшего вице-губернатора Челябинской области Николаю Сандакову не принято, рассмотрение ходатайства перенесено. Такое решение принял 28 августа Копейский городской суд.

«Рассмотрение дела перенесено на 12 сентября», — рассказал «URA.RU» адвокат Сандакова Константин Акулич. Сам Сандаков участвовал в заседании суда по видеосвязи.

Защита Сандакова ходатайствовала, чтобы отбывшему половину срока экс-чиновнику оставшееся наказание заменили более легким. В частности, закон позволяет вместо заключения в колонии строгого режима, где сейчас находится экс-замгубернатора, перевести его на исправительные работы.

Куратора внутренней политики в Челябинской области в марте 2015 года задержали сотрудники ФСБ. В ходе следствия ему инкриминировали крупное мошенничество, взлом чужой электронной почты и получение взяток в крупном размере. Дело получило большой общественный резонанс, осенью 2018 года Сандакова приговорили к штрафу в семь миллионов рублей и пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Наказание бывший замгубернатора отбывает в исправительной колонии №6 Копейска, где «сидели» и другие высокопоставленные чиновники областного и муниципального уровня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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