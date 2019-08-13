Челябинский экс-замгубернатора готовится досрочно покинуть колонию строгого режима

С момента задержания Николай Сандаков не прекращал борьбу за свободу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков, отбывающий срок за коррупцию, может досрочно покинуть колонию строгого режима. Согласно базе данных Копейского городского суда, дело будет рассмотрено 28 августа.

Речь идет о том, что при отбытии половины срока приговоренный за особо тяжкие преступления (к ним относятся и инкриминируемые Сандакову) имеет право просить о замене оставшегося наказания более легким. Например, исправительными работами.

«Такое ходатайство действительно подано и принято к рассмотрению», — подтвердил «URA.RU» адвокат Константин Акулич.

Курирующий внутреннюю политику вице-губернатора Челябинской области Сандаков был задержан ФСБ весной 2015 года. Дело имело большой общественный резонанс. В октябре 2018 года его приговорили к штрафу в семь миллионов рублей и пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Суд признал доказанными обвинения в крупном мошенничестве, взломе чужой электронной почты и получении взяток в крупном размере.

Сейчас Сандаков находится в копейской исправительной колонии №6, где до него отбывали наказание вице-губернатор Виктор Тимашов, мэры Карабаша и Копейска Мусса Дзугаев и Вячеслав Истомин, а также другие бывшие представители власти. В зачет наказания экс-чиновнику пошло время, которое он провел в следственном изоляторе и под домашним арестом.