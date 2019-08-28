Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении нового российского истребителя

Минобороны заказало 70 истребителей Су-57 (фото из архива) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В интернете появились кадры выполнения фигуры высшего пилотажа «плоский штопор» новейшим российским истребителем Су-57. На видео, опубликованном RT, запечатлен тренировочный полет авиалайнера.

В ролик попал взлет, выполнение нескольких элементов и посадка истребителя. Серийное производство Су-57 началось в России в июле, передает «Национальная служба новостей». Минобороны заключило долгосрочный контракт на поставку 70 таких машин. Также, возможно, будут достигнуты договоренности о продаже самолетов Турции.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Он обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей.

Ранее была опубликована видеозапись необычного способа приземления истребителя Су-57. На ней видно, что самолет заходит на посадку, однако тормозные парашюты раскрывает еще до того, как происходит касание с поверхностью.