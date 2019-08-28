Коммунисты из ХМАО через суд пытаются снять с выборов оппонента от ЛДПР

Нижневартовский суд рассмотрит иск, поданный членами КПРФ, о снятии с выборов в думу города кандидата от ЛДПР Константина Бойко. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в избиркоме.
«Константин Бойко в агитационных материалах представляется администратором сообщества в Viber. Именно использование этого товарного знака и вызвало вопросы у коммунистов», — прокомментировали претензию в избиркоме.
По словам источника агентства, это действительно может стать причиной для снятия кандидата с выборов. Аналогичная практика уже существует в российских судах. При этом были случаи, когда суд признавал подобное нарушение незначительным и кандидат оставался в предвыборной гонке. Константин Бойко информирован о том, что российские суды снимали кандидатов за незаконное использование логотипов, при этом он считает, что слово «Viber» товарным знаком не является. «Считаю, что кандидат от КПРФ понимает, что проигрывает эти выборы, и решил любыми методами, даже такими нелепыми, исключить меня, как лидера предвыборной гонки, от участия в этих выборах», — резюмировал Бойко.
При этом, судя по информации из международной базы, товарный знак «VIBER» зарегистрирован 27 января 2011 года под номером 1080874. Правообладателем является компания Viber Media. Суд по иску коммунистов состоится 30 августа.